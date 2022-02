Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 17:35 FEDERICO MONTI

PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA;

TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1.

ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA PER IN VIAGGIA IN DIREZIONE EST.

FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN USCITA;

SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA NETTUNENSE TRAFFICO BLOCCATO PER LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA CARREGGIATA, TRA VIA DEL DIVINO AMORE E VIA DELLA CANCELLIERA. ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO.

