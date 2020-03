Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI AD OSTERIA NUOVA SULLA PRINCIPALE VIA MIRTENSE TRA CASALI DI FRASSO E LA SALARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A RIETI IN OCCASIONE DELL’EVENTO CALCISTICO RIETI – SICULA LEONZIO ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO PER PERMETTERE IL NORMALE FLUSSO E DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI

A VETRALLA IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA MEDIO FONDO COLONNELLO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA SANTA MARIA DEL SOCCORSO DALLE ORE 7 E FINO ALLE ORE 12 PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA DA OGGI E FINO AL 17 APRILE ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, IN FASCIA ORARIA 7.30 18.30 IN VIA PAOLO 3° ALTEZZA VIA ROMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STATALE PONTINA CONTINUANO I LAVORI SDI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE, PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL KM 10 E550 AL KM 11 E 16, DEVIAZIONI ATTIVE NEI DUE SENSI FINO AL 26 MARZO

