Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA

IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA AMALFI E VIA ROMANA NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI RALLENTA A SANTA LUCIA ALL’ALTEZZA DI VIA BASILICATA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STATALE TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CESARE AUGUSTO E VIA CELIO AURELIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA CASILINA SI STA IN CODA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

