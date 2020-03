Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA

IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

AD ANGUILLARA RALLENTAMENTI IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA ROMANA E VIA PISA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIALE NUOVA CALIFORNIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

A TERRACINA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ROMA TRA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

