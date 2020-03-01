Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO
CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
AD ANGUILLARA RALLENTAMENTI IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA ROMANA E VIA PISA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIALE NUOVA CALIFORNIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
A TERRACINA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ROMA TRA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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