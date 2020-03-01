Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DELLA SELVOTTA IN DIREZIONE CASILINA
PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA SALVATORE QUASIMODO E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE ROCCA DI PAPA
IN VIA APPIA SI STA IN CODA A CASTEL GANDOLFO TRA VIA COLLE PICCHIONE E VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE ARICCIA
SULLA STATALE PONTINA CONTINUANO I LAVORI SDI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE, PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL KM 10 E550 AL KM 11 E 16, DEVIAZIONI ATTIVE NEI DUE SENSI FINO AL 26 MARZO
Servizio fornito da Astral