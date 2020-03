Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DELLA SELVOTTA IN DIREZIONE CASILINA

PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA SALVATORE QUASIMODO E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE ROCCA DI PAPA

IN VIA APPIA SI STA IN CODA A CASTEL GANDOLFO TRA VIA COLLE PICCHIONE E VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE ARICCIA

SULLA STATALE PONTINA CONTINUANO I LAVORI SDI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE, PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL KM 10 E550 AL KM 11 E 16, DEVIAZIONI ATTIVE NEI DUE SENSI FINO AL 26 MARZO

