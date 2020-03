Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN QUESTO MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO INOLTRE CHE SULLA STATALE PONTINA CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE.

PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL KM 11, DEVIAZIONI ATTIVE NEI DUE SENSI FINO AL 26 MARZO

DISAGI POI ANORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO

OGGI, PRIMO MARZO QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE

STOP AD AUTO E MOTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 16.30 ALLE 20.30

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

