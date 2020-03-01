Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ROMA
SULLA STATALE PONTINA CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL KM 10 E 550 AL KM 11 E 160, DEVIAZIONI ATTIVE NEI DUE SENSI FINO AL 26 MARZO
DISAGI POI A NORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO
OGGI, PRIMO MARZO QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE
STOP AD AUTO E MOTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 16.30 ALLE 20.30
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI OGGI È INTERROTTA LA TRATTA FERROVIARIRA ROMA LIDO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO. ATTIVO BUS SOSTITUTIVO
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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