Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ROMA

SULLA STATALE PONTINA CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL KM 10 E 550 AL KM 11 E 160, DEVIAZIONI ATTIVE NEI DUE SENSI FINO AL 26 MARZO

DISAGI POI A NORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA AURELIA PER LAVORI TRA L’ALLACCIO COL GRA E IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE CENTRO

OGGI, PRIMO MARZO QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE

STOP AD AUTO E MOTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 16.30 ALLE 20.30

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI OGGI È INTERROTTA LA TRATTA FERROVIARIRA ROMA LIDO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO. ATTIVO BUS SOSTITUTIVO

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral