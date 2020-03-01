Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 18:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
AD ECCEZIONE
SULLA CASSIA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA SETTEVENE IN DIREZIONE ROMA
E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA MASSIMINA E RACCORDO
E PROSEGUENDO PIU AVANTI ALTEZZA STAZIONE AURELIA FINO AL BIVIO CON VIA AURELIA ANTICA SI RALLENTA PER CANTIERI ATTIVI CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO A MARZO
CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ROMA
OGGI, PRIMO MARZO QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE
STOP AD AUTO E MOTO PIU INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI OGGI È INTERROTTA LA TRATTA FERROVIARIRA ROMA LIDO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO. ATTIVO BUS SOSTITUTIVO
E CHIUDIAMO CON LA FL5 TRAFFICO RALLENTATO
ROMA TERMINI CIVITAVECCHIA E ROMA TERMINI FIUMICINO AEROPORTO
PER UN GUASTO TRENO A TUSCOLANA
RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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