Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 19:00

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

AD ECCEZIONE

SULLA CASSIA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA SETTEVENE IN DIREZIONE ROMA

E SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA MASSIMINA E RACCORDO

E PROSEGUENDO PIU AVANTI ALTEZZA STAZIONE AURELIA FINO AL BIVIO CON VIA AURELIA ANTICA SI RALLENTA PER CANTIERI ATTIVI CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO A MARZO

CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ROMA

OGGI, PRIMO MARZO QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE

STOP AD AUTO E MOTO PIU INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO

RICORDIAMO CHE PER LAVORI OGGI È INTERROTTA LA TRATTA FERROVIARIRA ROMA LIDO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO. ATTIVO BUS SOSTITUTIVO

E CHIUDIAMO CON LA FL5 TRAFFICO RALLENTATO

ROMA TERMINI CIVITAVECCHIA E ROMA TERMINI FIUMICINO AEROPORTO

PER UN GUASTO TRENO A TUSCOLANA

RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

