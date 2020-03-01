Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2020 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
REGISTRIAMO RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI CONSOLARI DELLA CAPITALE
SULLA CASSIA TRA LE RUGHE E RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA PONTINA NEI DUE SENSI TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO
E SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA FINO AL BIVIO CON VIA AURELIA ANTICA CODE PER CANTIERI CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO A MARZO
RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE ORE 20:30 ATTIVA LA QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE STOP AD AUTO E MOTO PIU INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI OGGI È INTERROTTA LA TRATTA FERROVIARIRA ROMA LIDO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO. ATTIVO BUS SOSTITUTIVO
E CHIUDIAMO CON LA FL5 TRAFFICO RALLENTATO
ROMA TERMINI CIVITAVECCHIA E ROMA TERMINI FIUMICINO AEROPORTO
PER UN GUASTO AD UN TRENO ALLA STAZIONE DI TUSCOLANA
RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral