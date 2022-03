Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TIBURTINA;

TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST.

SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA IL CENTRO ABITATO DI PAVONA E VIA CANCELLIERA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

