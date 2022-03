Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2022 ORE 15:20 ALESSIO CONTI

IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE A ROMA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CON CODE TRA LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI RIETI, LO STESSO TRATTO E’ ANCHE INTERESSATO DA LAVORI CHE RIGUARDANO IL MANTO STRADALE CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO, IN INTERNA, SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE NELLA GALLERIA APPIA, CI SONO CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA, I VEICOLI COINVOLTI SONO SULLA CORSIA DI EMERGENZA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA ARDEATINA E ANAGNINA

SEGNALIAMO CHE A CAUSA DEL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO IN ZONA CECCHIGNOLA RESTANO CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI VIA CASTEL DI LEVA, TRA IL RACCORDO E VIA DEI BERSAGLIERI, E VIA DI TOR PAGNOTTA, TRA VIA DEL BEL POGGIO E VIALE DELL’ESERCITO

IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA METRO B1 A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI CON I TRENI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

RICORDIAMO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA PIRAMIDE CHE SONO REGOLARMENTE IN SERVIZIO.

