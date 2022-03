Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2022 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO,

MANTRE E’ RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A 24 DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASAL MONASTERO

SEMPRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA A91 ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

LE CONSOLARI: SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA, MENTRE SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E TOR PIGNATTARA

IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA METRO B1 A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI CON I TRENI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

