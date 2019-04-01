Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 08:10
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 25+800, CI SONO CODE TRA LA A24 ROMA TERAMO E BUFALOTTA. RESTANDO IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PISANA E PIÙ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE.
PASSIAMO ALLA CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E VIA DEL MARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SI RALLENTA POI SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI PARCO DE’ MEDICI VERSO L’EUR; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CODE ANCHE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO.
QUALCHE PROBLEMA POI SULLA FLAMINIA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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