Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PONTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO.
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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