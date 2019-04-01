Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 16+500, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA VIA DI VERMICINO E LO SVINCOLO PER TORRENOVA IN DIREZIONE ROMA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA, PIÙ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO.
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
INFINE SULLA FLAMINIA ABBIAMO ANCORA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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