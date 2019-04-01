Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 16+500 IN CUI SONO COINVOLTI QUATTRO VEICOLI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA MONTE PORZIO E TORRENOVA IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA A24 ROMA TERAMO E TIBURTINA. IN INTERNA, INVECE, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
INFINE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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