Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DI PAVONA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
CODE INFINE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA VECCHIA ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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