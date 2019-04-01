Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE SULLA VIA ANGUILLARESE TRA VIA DELLA MAINELLA E VIA DELLA MOLA VECCHIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI.
TRAFFICO RALLENTATO POI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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