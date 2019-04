Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA PER EFFETTO DI UN INCIDENTE APPENA RIMOSSO. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTULTINMO,

IN DIREZIONE DI ROMA INVECE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA VIALE OXFORD E LA BORGHESIANA IN DIREZIONE DI FINOCCHIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE STA TORNANDO REGOLARE LA LINEA FERROVIARIA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO.

UN PROBLEMA TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA GUIDONIA E MARCELLINA AVEVA FATTO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

