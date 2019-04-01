Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA PER EFFETTO DI UN INCIDENTE APPENA RIMOSSO. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTULTINMO,
IN DIREZIONE DI ROMA INVECE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA VIALE OXFORD E LA BORGHESIANA IN DIREZIONE DI FINOCCHIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE STA TORNANDO REGOLARE LA LINEA FERROVIARIA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO.
UN PROBLEMA TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA GUIDONIA E MARCELLINA AVEVA FATTO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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