Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, POI TRA ROMA FIUMICINO E PISANA. IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTULTINMO,
SULLA CASSIA CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA LA BRACCIANESE E LA GIUSTINIANA, CODE IN ENTRAMBI I SENSI TRA LA STORTA E L’OLGIATA
SULLA FLAMINIA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA PERMANGONO RALLENTAMENTI
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA VIALE OXFORD E LA BORGHESIANA IN DIREZIONE DI FINOCCHIO
SULL’APPIA IN DIREZIONE DEI CASTELLI CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE
INFINE CODE PER LAVORI A POMEZIA SULLA VIA DEL MARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, RIPERCUSSIONI SU VIA ROMA
DA ALESSIO CONTI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
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