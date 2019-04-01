Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE ORE 17:05 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA,.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTULTINMO,
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA
INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA IN DIREZIONE DEI CASTELLI CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE
INFINE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA LA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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