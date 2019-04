Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE ORE 17:05 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA,.

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTULTINMO,

SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA

INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULL’APPIA IN DIREZIONE DEI CASTELLI CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE

INFINE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA LA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral