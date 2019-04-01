Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 2019 ORE 17:35 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA,.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTULTINMO,
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E MURACCIO,
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA LA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
DISAGI ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
INFINE
A VETRALLA IN PROVINCIA DI VITERBO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA TRA LAURELIA BIS E PIAN DI SAN MARTINO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A Più TARDI
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