Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE ORE 18:05 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA,.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUESTULTINMO,
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E MURACCIO,
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO
CODE IN USCITA DA ROMA SU VIA NOMENTANA FINO A TORLUPARA E SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA LA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
DISAGI ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
INFINE
A POMEZIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE DALL’AREA INDUSTRIALE AI COLLUI DI ENEA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A Più TARDI
Servizio fornito da Astral