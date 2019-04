Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE ORE 18:35 ALESSIO CONTI

INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA,.

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA MONTE LUNGO E MURACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA,

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO

CODE IN USCITA DA ROMA SU VIA NOMENTANA FINO A TORLUPARA E SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VELLETRI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI NEI PRESSI DEI CENTRI DI FRATTOCCHIE APAVONA E CECCHINA

SI PROCEDE IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA

INFINE

A POMEZIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE DALL’AREA INDUSTRIALE AI COLLUI DI ENEA

DA ALESSIO CONTI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

Servizio fornito da Astral