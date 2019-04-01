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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 18:45

di - 01 Aprile 2019 - 18:45

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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE ORE 18:35 ALESSIO CONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA,.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA MONTE LUNGO E MURACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA,
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO
CODE IN USCITA DA ROMA SU VIA NOMENTANA FINO A TORLUPARA E SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A VELLETRI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI NEI PRESSI DEI CENTRI DI FRATTOCCHIE APAVONA E CECCHINA
SI PROCEDE IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA
INFINE
A POMEZIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE DALL’AREA INDUSTRIALE AI COLLUI DI ENEA
DA ALESSIO CONTI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral

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