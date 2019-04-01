Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 19:05 ALESSIO CONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA MONTE LUNGO E MURACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA,
CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE VERSO VELLETRI
SI PROCEDE IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA
INFINE
A POMEZIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE DALL’AREA INDUSTRIALE AI COLLUI DI ENEA
DA ALESSIO CONTI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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