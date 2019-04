Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 19:05 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA MONTE LUNGO E MURACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA,

CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE VERSO VELLETRI

SI PROCEDE IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA

INFINE

A POMEZIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE DALL’AREA INDUSTRIALE AI COLLUI DI ENEA

