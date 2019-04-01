Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI
IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA
CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INCOLONNAMENTI SULL’ANAGNINA TRA VIA CAMPO ROMANO E VIA DELLA STAZIONE DI CIAMPINO VERSO GROTTAFERRATA
CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO
SI PROCEDE IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI AMALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SULLA CASSIA CODE TRA IL RACCORDO E LA BRACCIANESE IN DIREZIONE DELLA STORTA
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA MONTE LUNGO E MURACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA,
LUNGHE CODE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A TORLUPARA IN DIREZIONE DI MENTANA
INFINE
A POMEZIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE VIA ROMA AI COLLI DI ENEA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIU’ TARDI
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