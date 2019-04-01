Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2019 ORE ORE 20:20 ALESSIO CONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA CODE TRA IL RACCORDO E LA BRACCIANESE IN DIREZIONE DELLA STORTA
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA MONTE LUNGO E MURACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA,
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA CODE IN SMALTIMENTO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE VERSO TIVOLI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INCOLONNAMENTI SULL’ANAGNINA TRA VIA CAMPO ROMANO E VIA DELLA STAZIONE DI CIAMPINO VERSO GROTTAFERRATA
SI PROCEDE IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI AMALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA ALESSIO CONTI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA.
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