Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 09:45

SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO POCO TRAFFICO

EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO

PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO 3 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO

FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA

NELL’ALTA SABINA, NEROLA

E CONTIGLIANO NEL REATINO

PER TUTTE VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO DALLE STESSE

LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A FONDI E’ CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

IN PARTICOLERE PER EVITARE L’ATTRAVERSAMENTO NEL COMUNE DI NEROLA LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

