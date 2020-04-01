Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO POCO TRAFFICO
EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO 3 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA
NELL’ALTA SABINA, NEROLA
E CONTIGLIANO NEL REATINO
PER TUTTE VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO DALLE STESSE
LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A FONDI E’ CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
IN PARTICOLERE PER EVITARE L’ATTRAVERSAMENTO NEL COMUNE DI NEROLA LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO,
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral