Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO VOLUMI DI TRAFFICO MINIMI

EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO

PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

UNICA ECCEZIONE SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE, IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA

RICORDIAMO CHE SONO 3 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO

FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA

NELL’ALTA SABINA, NEROLA

E CONTIGLIANO NEL REATINO

PER TUTTI E TRE I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI

LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:

PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

LE CORSE SUBISCONO DEVIAZINI DI PERCORSO PER EVITARE L’ATTRAVERSAMENTO DEI COMUNI

LE ALTRE NOTIZIE

RIMODULATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE RETI GESTIE DA ATAC E ROMA TPL

PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA SONO ALLE ORE 21.00

SOSPESO, DUNQUE, IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

SOSPESO IL COLLEGAMENTO LEONARDO EXPRESS TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FIUMICINO

IN ALTERNATIVA, I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO REGIONALE FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO,

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral