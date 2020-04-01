Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO VOLUMI DI TRAFFICO MINIMI
EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
UNICA ECCEZIONE SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE, IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA
RICORDIAMO CHE SONO 3 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA
NELL’ALTA SABINA, NEROLA
E CONTIGLIANO NEL REATINO
PER TUTTI E TRE I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:
PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
LE CORSE SUBISCONO DEVIAZINI DI PERCORSO PER EVITARE L’ATTRAVERSAMENTO DEI COMUNI
LE ALTRE NOTIZIE
RIMODULATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE RETI GESTIE DA ATAC E ROMA TPL
PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA SONO ALLE ORE 21.00
SOSPESO, DUNQUE, IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
SOSPESO IL COLLEGAMENTO LEONARDO EXPRESS TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FIUMICINO
IN ALTERNATIVA, I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO REGIONALE FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO,
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral