Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI, CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA
SULLA PONTINA, TRAFFICO ANOMALO CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
IL COMUNE DI CONTIGLIANO NEL REATINO E’ ZONA ROSSA
VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO DALLO STESSO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEL COMUNE TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
LE CORSE SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCOSO
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 APRILE
PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO NELLA GIORNATA DI SABATO LE LINEE 061 E 064
IL TRASPORTO MARITTIMO,
A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE E GARANTITI SOLO QUELLI NAVE
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO,
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral