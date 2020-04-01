Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORD ANULARE, IN INTERNA PER LAVORI, CODE TRA GLI SVINCOLI, PRENESTINA E CASILINA
SULLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO ANOMASLO, RALLENTAMENTI TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO, IN USCITA
LE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO CHE IL COMUNE DI CONTIGLIANO NEL REATINO E’ STATO DICHIARATO ZONO ROSSA
E’ IL TERZO COMUNE DEL LAZIO
GLI ALTRI DUE, DICHIARATI, IN PRECEDENZA ZONA ROSSA, RICORDIAMO SONO FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA E NEROLA NELL’ALTO LAZIO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI, PERTANTO L E CORSE SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA, DUNQUE, SABATO 4 E DOMENICA 5 APRILE, SONO PREVISTI LAVORI DI SVILUPPO INFRASTUTTURALE A ROMA TERMINI
CONTESTUALMENTE I TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI SUBIRANNO DELLE VARIAZIONI
GLI STESSI LAVORI SONO IN PROGRAMMA A MAGGIO NEI FINE SETTIMANA DEL 9-10 E 16-17
INFINE A GIUGNO PER SABATO 13
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
E GIUGNO
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO,
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral