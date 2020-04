Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORD ANULARE, IN INTERNA PER LAVORI, CODE TRA GLI SVINCOLI, PRENESTINA E CASILINA

SULLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO ANOMASLO, RALLENTAMENTI TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO, IN USCITA

LE ALTRE NOTIZIE

RICORDIAMO CHE IL COMUNE DI CONTIGLIANO NEL REATINO E’ STATO DICHIARATO ZONO ROSSA

E’ IL TERZO COMUNE DEL LAZIO

GLI ALTRI DUE, DICHIARATI, IN PRECEDENZA ZONA ROSSA, RICORDIAMO SONO FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA E NEROLA NELL’ALTO LAZIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI, PERTANTO L E CORSE SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA, DUNQUE, SABATO 4 E DOMENICA 5 APRILE, SONO PREVISTI LAVORI DI SVILUPPO INFRASTUTTURALE A ROMA TERMINI

CONTESTUALMENTE I TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI SUBIRANNO DELLE VARIAZIONI

GLI STESSI LAVORI SONO IN PROGRAMMA A MAGGIO NEI FINE SETTIMANA DEL 9-10 E 16-17

INFINE A GIUGNO PER SABATO 13

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E GIUGNO

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO,

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral