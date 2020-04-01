Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIOE BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PEER LAVORI CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA
NEL COMPLESSO NON C’E’ TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, POCHI GLI SPOSTAMENTI
A SEGUITO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
SI ADEGUA ALL’EMERGENZA ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LE CORSE SONO RIMODULATE COME DA ORARIO ESTIVO
PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO, DUNQUE, PRIME E ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA RISPETTIVAMENTE ALLE 05.30 E ALLE ORE 21.00
SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
SOSPESO IL COLLEGAMENTO LEONARDO EXPRESS TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FIUMICINO IN ALTERNATIVA I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO
DOMANI 2 APRILE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENTOTENE, LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO,
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral