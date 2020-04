Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER LAVORI PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA

NEL COMPLESSO NON C’E’ TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, SPOSTAMENTI MINIMI A SEGUITO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO

PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO 3 LE ZONE DICHIARATE ROSSE NEL LAZIO

FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA

NEROLA, NELL’ALTA SABINA

E CONTIGLIANO NEL REATINO

PER TUTTI E TRE I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO

LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A FONDI E’ CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI,

E RICORDIAMO CHE NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA, NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 APRILE

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO

LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA

TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI

IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO NELLA GIORNATA DI SABATO LE LINEE 061 E 064

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO

DOMANI 2 APRILE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENTOTENE, LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00

INOLTRE, COME DA ORDINANZA REGIONALE, SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE E GARANTITI SOLO QUELLI NAVE

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

