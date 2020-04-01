Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 01 APRILE 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, PER LAVORI PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA
NEL COMPLESSO NON C’E’ TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, SPOSTAMENTI MINIMI A SEGUITO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DAL GOVERNO
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO 3 LE ZONE DICHIARATE ROSSE NEL LAZIO
FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA
NEROLA, NELL’ALTA SABINA
E CONTIGLIANO NEL REATINO
PER TUTTI E TRE I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A FONDI E’ CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
PER IL TRASPORTO SU GOMMA, COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI,
E RICORDIAMO CHE NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA, NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 APRILE
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO NELLA GIORNATA DI SABATO LE LINEE 061 E 064
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO
DOMANI 2 APRILE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENTOTENE, LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00
INOLTRE, COME DA ORDINANZA REGIONALE, SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE E GARANTITI SOLO QUELLI NAVE
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
E’ TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral