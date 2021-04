Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 20:30

VIABILITÀ 1 APRILE 2021 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON ASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO

IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE

LA LINEA S03 EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI,

SOPPRESSE INOLTRE LE LINEE S05 ED S10

DA CLAUDIO VELOCCIA PER ORA È TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

