Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2022 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2022 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PROSEGUONO I DISAGI PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CAUSA CHIUSURA DEL NODO CON LA TANGENZIALE EST PER ALLAGAMENTI,

SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ANULARE AL NODO CON LA STESSA TANGENZIALE EST.

CODE ANCHE IN USCITA DA ROMA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, DA FIORENTINI AL GRA

PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE,

IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

IN INTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA

TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE SULLA VIA FLAMINIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI

SITUAZIONE ANALOGA, SEMPRE VERSO IL CENTRO, SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO ROMA URBE

SULLA PONTINA ANCORA CANTIERI IN CORSO; CODE DUNQUE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SIA IN DIREZIONE ROMA SIA IN DIREZIONE APRILIA. RICORDIAMO CHE SI TRATTA DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO E CHE SONO CHIUSE FINO ALLA FINE DI MAGGIO, LE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

PIU’ A SUD, SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA GENIO CIVILE ED APRILIA IN DIREZIONE ROMA

ANCORA MALTEMPO: CRITICITA’ IDREOGEOLOGICA SU TUTTO IL LAZIO. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA SU STRADA E CONSIGLIAMO DI MODERARE LA VELOCITA’.

VI INVITIAMO A SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUI SOCIAL E SUL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITA’.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral