Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2022 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; A SUD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA VIA OSTIENSE, TRA IL RACCORDO E VITINIA;

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, COSI’ COME SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA PER LAVORI RESTANO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, AL MOMENTO NELLE DUE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-ANCONA LA CIRCOLAZIONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA TERNI E GIUNCANO: RITARDI FINO A 90 MINUTI PER INTERCITY E REGIONALI, I TRENI VIAGGIANO A VELOCITA’ PRECAUZIONALE RIDOTTA SUL TRATTO INTERESSATO.

