Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2022 ore 20:30

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; A SUD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN USCITA DALLA CITTA’; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE SEMPRE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, È PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO. NEL COMUNE DI ROMA CONFERMATE LE ATTUALI LINEE S13 SAXA RUBRA–TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE. LA PROROGA È ESTESA ANCHE ALL’AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E ALLE LINEE S DI RIETI E LATINA, COMPRESE LE PROVINCE; PER GLI AGGIORNAMENTI VI INVITIAMO INFINE A SEGUIRCI SUI SOCIAL E SUL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITA’.

