Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 08:15

IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE NELLE ZONE COSTIERE: IN CASO DI MALTEMPO SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA;

RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

E A ROMA E’ TUTTO PRONTO PER IL TRADIZIONALE CONCERTONE DI PIAZZA SAN GIOVANNI, GIUNTO ALLA SUA 29° EDIZIONE, CON ARTISTI ITALIANI E STRANIERI CHE SI ALTERNERANNO SUL PALCO GIA’ DAL PRIMO POMERIGGIO; A PARTIRE DALLE ORE 9 SCATTERANNO LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AREA INTERESSATA, CON DIVIETI DI SOSTA E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI AL TERMINE DEL CONCERTO PROLUNGATO SINO ALLE ORE 1.30 L’ORARIO DI SERVIZIO DELLE LINEE A B E C METROPOLITANA, MENTRE LE FERROVIE REGIONALI SEGUIRANNO IL NORMALE ORARIO FESTIVO.

