Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 09:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 107.

RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

E OGGI PER LA FESTA DEI LAVORATORI SONO MOLTE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: A ROMA TUTTO PRONTO PER IL TRADIZIONALE CONCERTONE DI PIAZZA SAN GIOVANNI, CON LIMITAZIONI AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; A FORMIA, IN PROVINCIA DI LATINA, VA IN SCENA LA MARATONINA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE; FINO ALLE 11.30 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RIO FRESCO E IN ALTRE STRADE INTERESSATE DALL’EVENTO; I DIVIETI RIPRENDERANNO ALLE 18.30 E FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA.

