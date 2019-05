Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 107.

E OGGI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI SONO MOLTE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: A ROMA TUTTO PRONTO PER IL TRADIZIONALE CONCERTONE DI PIAZZA SAN GIOVANNI, CON LIMITAZIONI AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; SEMPRE PER FESTEGGIARE IL PRIMO MAGGIO AD ANZIO SI SVOLGERA’ IL CONCERTONE “ANZIO MUSICA IN PIAZZA”, RISERVATO ALLE BAND EMERGENTI LOCALI: A PARTIRE DALLE ORE 12.00 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA CESARE BATTISTI, VIA MIMMA POLLASTRINI ED ALTRE STRADE DEL CENTRO CITTADINO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

