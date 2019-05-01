Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO;
A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA, NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 107.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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