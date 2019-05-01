RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 11:30

di - 01 Maggio 2019 - 11:30

Più informazioni su


VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO;
A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA, NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 107.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

Più informazioni su