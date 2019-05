Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, SOPRATTUTTO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALLA GIORNATA FESTIVA;

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASSIA E PISANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PRENESTINA FINO ALLA ROMA FIUMICINO; SULLA STESSA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;

RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI POMEZIA: A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 107.

