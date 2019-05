Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AREA INTERESSATA, CON DEVIAZIONI CHE INTERESSERANNO 15 LINEE BUS DI ZONA E LA LINEA TRAM 3; PROLUNGATO SINO ALL’ 1.30 L’ORARIO DI SERVIZIO DELLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA: LE FERROVIE REGIONALI SEGUIRANNO INVECE IL NORMALE ORARIO FESTIVO.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

