Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE. SEGNALIAMO INVECE LEGGERI RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ROMA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TORVAIANCA NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AREA INTERESSATA, CON DEVIAZIONI CHE INTERESSERANNO 15 LINEE BUS DI ZONA E LA LINEA TRAM 3; PROLUNGATO SINO ALL’ 1.30 L’ORARIO DI SERVIZIO DELLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA: LE FERROVIE REGIONALI SEGUIRANNO INVECE IL NORMALE ORARIO FESTIVO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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