Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO DI RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE ROMA;
SEGNALIAMO INOLTRE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS PER TRAFFICO DI RIENTRO, TRA L’USCITA PER CAMPAGNANO E VIA DELLA GUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA;
MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA SEMPRE VERSO LA CAPITALE;
FORTI RALLENTAMENTI POI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA AURELIA TRA MARINA DI CERVETERI E TORRIMPIETRA E, PROSEGUENDO, TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E VIA DI TRIGORIA VERSO LA CAPITALE;
INFINE, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E TORVAIANCA NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AREA INTERESSATA, CON DEVIAZIONI CHE INTERESSERANNO 15 LINEE BUS DI ZONA E LA LINEA TRAM 3; PROLUNGATO SINO ALL’ 01.30 L’ORARIO DI SERVIZIO DELLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA: LE FERROVIE REGIONALI SEGUIRANNO INVECE IL NORMALE ORARIO FESTIVO.
ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI, DA FEDERICO MONTI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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