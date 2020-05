Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 30 APRILE 2020 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULL’A12 TRA VALCANNETO E CERVETERI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

TORNIAMO NELLA CAPITALE

SUL TRATTO URBANO DEL A24, SEGNALIAMO LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E PORTONACCIO, NELLE DUE DIREZIONI, LE OPERAZIONI TERMINERANNO ALLE 18 DI QUESTA SERA

CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA A24ROMA-TERAMO, TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI, IN DIREZIONE ROMA, E TRA ROMA EST E VICOVARO-MANDELA, IN DIREZIONE TERAMO. TERMINE DELLE OPERAZIONI PREVISTO PER LE ORE 18.

I LAVORI PROSEGUONO ANCHE REGIONALE 207 NETTUNENSE.

QUI SI TRATTA DI OPERAZIONI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA ALTEZZA KM 7+500, PRESSO CECCHINA

VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONA VIRUS, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

