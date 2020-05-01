Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2020 ORE 9.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
OGGI 1 MAGGIO E DOMENICA 3 MAGGIO PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE
TRASPORTO PUBBLICO:
OGGI NORMALE SERVIZIO FESTIVO. METROPOLITANE, BUS, FILOBUS E TRAM SONO ATTIVI SINO ALLE 21. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE “C”.
RICORDIAMO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONA VIRUS, VI INVITIAMO AD EVITARE OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A TAL PROPOSITO
A ROCCA DI PAPA,
CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral