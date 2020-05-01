Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE VIENE INFATTI INDICATA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
OGGI 1 MAGGIO E DOMENICA 3 MAGGIO PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO:
LAZIOMAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE CON ORARI IN VIGORE PROROGATI FINO AL 3 MAGGIO.
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON IL NUOVO DECRETO PROROGA AL 17 MAGGIO TUTTI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE DEI TRASPORTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 E PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO RICORDIAMO
ANCORA PER QUESTO FINE SETTIMANA RESTA CHIUSO IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRÀ IL 4 MAGGIO. MENTRE L’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI”/FIUMICINO RESTA CHIUSO IL TERMINAL 1. LE OPERAZIONI DI IMBARCO DI TUTTI I VOLI IN PARTENZA SONO EFFETTUATE DAL MOLO B. LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI EFFETTUATE AL TERMINAL 3.
CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATOOGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral